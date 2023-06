Trocou Chelsea pela Arábia Saudita: "Sou muçulmano, vim para um país ideal..."

Kalidou Koulibaly admitiu que o dinheiro foi a grande razão que ditou a sua despedida do futebol europeu, aos 32 anos e depois de uma única época na Premier League.

Aos 32 anos, Kalidou Koulibaly trocou o Chelsea pelo Al Hilal, juntando-se ao internacional português Rúben Neves na Arábia Saudita, numa operação estimada em 24 milhões de euros, depois de uma única temporada na Premier League.

Contratado pelos blues ao Nápoles no verão do ano passado, a troco de 40 milhões de euros, o central senegalês admitiu esta terça-feira ao jornal "Corriere dello Sport" que o dinheiro oferecido foi o grande fator que o levou a despedir-se do futebol europeu nesta fase da sua carreira.

"Não o posso negar. Vou poder ajudar toda a minha família a viver bem, desde os meus pais aos meus primos, e apoiar as atividades da minha associação "Capitaine du Coeur", no Senegal. Começámos a construir uma clínica na aldeia dos meus pais e Tenho muitos projetos para ajudar os jovens", salientou.

Koulibaly disse ainda que o facto de a sua religião ser a mesma do que a praticada na Arábia Saudita foi outro aspeto que teve em conta na decisão de rumar ao Al Hilal, frisando estar num país ideal para os muçulmanos.

"Sou muçulmano e vim para um país que é ideal para mim e para a minha família. Meca fica perto e eu sou crente, por isso é importante para mim. É onde pertenço, é onde me vou sentir melhor", concluiu.