Trocou camisola com Messi mas mulher proibiu-o de a pendurar

O Nashville SC perdeu na final da Leagues Cup diante do Inter Miami mas, apesar do desaire, Dax McCarty não saiu de mãos a abanar e levou para casa uma camisola de Lionel Messi.

No final do encontro, o médio de 36 anos recebeu uma camisola do craque argentino e fez questão de mostrar a peça nas redes sociais. Dada a felicidade por ter uma recordação de Messi, Dax McCarty fez questão de partilhar nas redes sociais que ia pendurar num lugar de destaque em casa mas a esposa não achou grande piada.

"@jen.zyski.mccarty, desculpa mas a última foto vai para uma moldura em cima da cama", escreveu o jogador, que recebeu um não como resposta: "não há qualquer hipótese disso acontecer".