Troca de "tweets" entre Richarlison e Carragher: "Lava a boca antes de falares de mim"

Richarlison, avançado do Everton

Gary Neville, companheiro de comentários de Carragher na "Sky Sports", também se juntou à "festa".

Uma troca de "bocas" entra Richarlison, avançado do Everton, e Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, animou as redes sociais.

O jogador brasileiro reagiu às insinuações de Carragher, que deu a entender que Richarlison simula lesões: "Lava a tua boa antes de falares de mim ou do Everton, não te respeito", escreveu na sua conta do Twitter após o jogo frente ao Crystal Palace (vitória por 3-2), no qual a equipa garantiu a permanência na Premier League e o avançado marcou um golo.

"Na verdade, até gosto disto. Se houvesse Twitter quando eu era jogador tenho a certeza que teria respondido a muitos comentadores", respondeu o antigo jogador do Liverpool.

Já Gary Neville, companheiro de comentários de Carragher na "Sky Sports", "apoiou" Richarlison: "Sei como te sentes, amigo".