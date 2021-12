Troca de palavras entre Guardiola e Bruno Lage: "É difícil jogar contra uma equipa que não quer"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Treinador do Manchester City acusou o Wolverhampton de "não querer jogar".

O Manchester City venceu este sábado o Wolverhampton, por 1-0, com um golo de grande penalidade. Após o encontro, Pep Guardiola, treinador dos "citizens", abordou a forma de jogar da formação comandada por Bruno Lage. "É tão difícil jogar contra uma equipa que não quer...", disse. E Bruno Lage respondeu...

"Fomos muito, muito melhores contra onze do que contra dez. É tão difícil jogar contra uma equipa que não quer jogar...", começou então por dizer Pep Guardiola.

"Oito jogadores, mais o Adama [Traoré], mais o Jiménez junto aos três do meio... Os espaços são tão curtos, são tão bons a defender, por causa do trabalho que o Nuno fez no Wolves... Só tinham perdido dois jogos nos últimos 10, agora são três. Sabíamos o quão difícil ia ser", concluiu o treinador espanhol.

Questionado sobre o sentimento ao ouvir as palavras de Guardiola, o treinador português respondeu assim:

"Não sinto nada. Ele tem essa opinião sobre nós, não me importa. É a opinião dele. Respeito-o a ele e à sua opinião. Tal como todas as opiniões que temos visto desde que chegámos aqui."