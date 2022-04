Trio português do Lille não evita empate com lanterna-vermelha Bordéus

Nota para o regresso de Renato Sanches à ação, depois de falhar os últimos dois jogos do campeonato francês

O Lille empatou a zero com o Bordéus, último classificado da Ligue 1, falhando o assalto aos lugares europeus, com José Fonte e Tiago Djaló titulares na defesa e Renato Sanches a regressar após lesão.

A jogar em casa, o Lille tentou de tudo para se adiantar no marcador, mas nem a vantagem de contar com mais um homem após a expulsão precoce de Kwateng, aos 35 minutos, por acumulação de amarelos, permitiu a vitória da formação "mais portuguesa" da Ligue 1.

Com a partilha de pontos nesta partida da 30.ª jornada, o Lille é o sexto classificado com 47 pontos, enquanto o Bordéus, que contou com o defesa luso Ricardo Mangas no onze titular (foi substituído aos 83 minutos), continua no vigésimo e último lugar, com 23 pontos.

Nota para o regresso de Renato Sanches à ação, depois de falhar os últimos dois jogos do campeonato francês e as duas partidas decisivas de qualificação para o Mundial'2022 da seleção portuguesa, tendo sido lançado em campo aos 78 minutos.

No outro jogo do dia em França, o Nice e o Rennes, muito bem posicionados na tabela classificativa, empataram a uma bola, com ambos os golos marcados no segundo tempo.

O avançado argelino Andy Delort adiantou o Nice aos 67 minutos, mas Martin Terrier igualou o encontro aos 78, e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro, com o Nice a seguir agora no quarto posto com 51 pontos, enquanto o Rennes é segundo com 53 pontos.

Já o jogo Saint-Étienne - Marselha, que estava marcado para hoje, foi adiado para domingo, devido ao forte nevão que caiu no centro do país.

A partida será realizada no domingo, em horário ainda a divulgar.

O Marselha é terceiro classificado da Ligue 1, com os mesmos pontos que o Rennes, mas menos um jogo, ambos a 12 pontos do líder Paris Saint-Germain (PSG) - que recebe o Lorient (16.º com 28 pontos), enquanto o Saint-Étienne é 18.º e antepenúltimo, em zona de despromoção (27 pontos).