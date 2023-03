Trio de "portugueses" nos pré-convocados da seleção da Sérvia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Grujic (FC Porto), Ristic (Benfica) e Racic (Braga) estão nos pré-convocados da Sérvia para os próximos dois jogos de qualificação para o Euro'2024.

A lista de pré-convocados da seleção da Sérvia para os jogos contra a Lituânia (24 de março) e Montenegro (dia 27) foi divulgada esta terça-feira e há três jogadores que atuam no campeonato português entre os eleitos.

Grujic, médio do FC Porto, Ristic, lateral esquerdo do Benfica, e Racic, médio do Braga, foram chamados por Dragan Stojkovic.

As partidas referidas contam para a fase de qualificação para o Europeu de 2024.

A lista completa: