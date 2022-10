Trio da LaLiga exige pedido de desculpas a Rubiales: "A forma como nos insultou..."

O jornal El Confidencial revelou esta terça-feira uma conversa em que o presidente da Federação espanhola admite que o Villarreal, Sevilha e Valência, por esta ordem, são os clubes de que menos gosta.

Novo escândalo abate-se sobre o presidente da Federação espanhola e desta vez com direito a resposta dos três clubes envolvidos. Esta terça-feira, o jornal El Confidencial revelou uma conversa de Whatsapp em que Luis Rubiales admite que o Villarreal, Sevilha e Valência, por esta ordem, são os clubes de que menos gosta.

Noutra mensagem de Rubiales, enviada na véspera de um jogo entre o Real Madrid e o Sevilha, disputado em 2020 e que terminou com uma vitória merengue por 2-1, o dirigente escreve: "A ver se damos cabo destes gajos", dando claro sinal de apoiar a equipa madrilena.

Ora, a reação dos clubes visados não demorou nada a chegar, com o trio a publicar um comunicado conjunto nas redes sociais, no qual condenam as declarações do dirigente, exigindo-lhe esclarecimentos e um pedido de desculpas.

Leia o comunicado na íntegra:

"Dada a informação publicada pelo "El Confidencial" nesta terça-feira, 11 de outubro, sobre supostas declarações de Luis Rubiales, Valencia CF, Sevilla FC e Villarreal CF desejam expressar conjuntamente a sua condenação pelo grave desprezo do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol em relação aos nossos clubes.

As conversas em que ele fala com tanto insulto, animosidade e arrogância em relação às três instituições são inaceitáveis para alguém que ocupa um cargo de tal responsabilidade e que deve cuidar equitativamente dos interesses de todos os clubes espanhóis.

Valencia CF, Sevilla FC e Villarreal CF condenam o desprezo e a falta de respeito de Luis Rubiales para com as nossas entidades e, sobretudo, para com os sentimentos dos adeptos. Da mesma forma, mostramos a maior preocupação com as possíveis consequências que sua atitude em relação aos nossos clubes pode acarretar, já que seu comportamento não contribui para a transparência da competição.

Valencia CF, Sevilla FC e Villarreal CF pedem a Luis Rubiales que retifique e peça desculpas publicamente às três instituições e aos seus adeptos".