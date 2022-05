Trincão e Chiquinho impedem vitória do Chelsea e quem agradece é o Arsenal

Coady, capitão do Wolves, impediu vitória do Chelsea

Trincão apontou um golaço aos 79 a passe de Chiquinho, que também assistiu golo do empate

O Wolves empatou este sábado 2-2 na receção ao Chelsea, com Trincão e Chiquinho em destaque, um resultado que beneficia o Arsenal, que joga no domingo com o Leeds e pode ficar a um ponto de distância do terceiro lugar.

O Chelsea foi quem começou melhor a partida, com Loftus-Cheek a marcar aos 38, num golo invalidado por fora de jogo. Na segunda parte, Lukaku, num espaço de dois minutos, construiu uma vantagem aparentemente segura para os blues que durou até à reta final do encontro.

No entanto, a armada lusa da Premier League, orientada por Bruno Lage, que alinhou com José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto a titulares, tinha dois trunfos na manga: Chiquinho e Francisco Trincão.

O primeiro entrou aos 71 e assistiu um grande golo do segundo, aos 79, antes de voltar a fazer o passe decisivo para o golo do 2-2, apontado por Coady aos 90+7, para alegria do Molineux e principalmente do Arsenal, que se vencer o Leeds no domingo, ficará a um ponto de distância dos blues, terceiros com 67 pontos.

Já o Wolves mantém-se oitavo, com 50 pontos, mais seis do que soma o Crystal Palace, nono.