"Três renovações urgentes" para Xavi, garante a imprensa espanhola

Treinador do Barcelona dá prioridade a três renovações e pede esforço à direção do emblema "blaugrana" para as conseguir, escreve o jornal "As".

São vários os jogadores do Barcelona cujo futuro continua a ser uma incógnita. O emblema "blaugrana" tem levado a cabo uma pequena revolução e, se por um lado procura craques de créditos firmados para a próxima temporada, por outro tem tentado a prolongar a ligação de vários jogadores.

Pois bem, de acordo com o jornal "As", o treinador Xavi Hernández dá primazia a três renovações: Ousmane Dembélé - "prioridade absoluta", segundo o diário desportivo espanhol -, Ronald Araújo e Gavi.

Ainda segundo o "As", a extensão dos contratos de Ronald Araújo e Gavi parecem estar garantidas e deverão ser anunciadas ainda este mês.