Três portugueses marcam, mas United é eliminado da Taça de Inglaterra nos penáltis

Middlesbrough, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), eliminou os "red devils" da Taça de Inglaterra, seguindo para os oitavos de final da competição.

O Manchester United foi esta sexta-feira eliminado da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough, do segundo escalão do futebol inglês, nos penáltis, após o 1-1 verificado no fim dos 90 minutos e do prolongamento.

Os três portugueses dos "red devils", Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot, converteram as respetivas grandes penalidades, mas Elanga falhou o seu, após 15 remates certeiros.

Durante os 90 minutos, já depois de Cristiano Ronaldo ter falhado um penálti, Bruno Fernandes fez uma grande assistência para o golo de Sancho, aos 25 minutos, mas o Middlesbrough empatou através de Crooks, aos 64', resultado que se manteve até ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

O Middlesbrough segue assim para os oitavos de final da prova.