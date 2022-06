Três milhões limpos por época: o contrato que Marcelo terá recusado

Lateral brasileiro deixou o Real Madrid e está livre no mercado.

O Milan tem interesse em contar com Marcelo na temporada 2022/23, mas não está fácil chegar a acordo com o lateral. Segundo informa o jornal As este domingo, o brasileiro recebeu uma proposta do campeão italiano, com um salário de três milhões de euros limpos por época, valor que não terá convencido o jogador.

A publicação refere que o Milan irá insistir para tentar assegurar o lateral-esquerdo, mas terá de subir um valor que é sensivelmente metade daquele que Marcelo recebia no Real Madrid.

Marcelo, 34 anos, despediu-se do emblema da capital espanhola após uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos, que tornam o brasileiro no mais laureado da história dos merengues. Na Europa desde 2006/07, não representou outro clube além do Real. No Brasil terminou a formação e começou a brilhar como sénior no Fluminense.

O Marselha, de França, é apontado como outro clube atento a Marcelo.