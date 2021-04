Três lendas do Arsenal juntam-se a fundador da Spotify para comprar o clube

Adeptos protestavam contra a Superliga europeia, exigindo a saída do proprietário Stan Kroenke, quando o fundador do Spotify se mostrou interessado em comprar o clube. Agora três lendas do Arsenal juntam-se à oferta.

Os adeptos do Arsenal manifestaram-se na sexta-feira contra a Superliga Europeia, no exterior do Emirates Stadium e exigiram a saída de Stan Kroenke, dono do clube londrino.

Durante os protestos, surgiu um interessado em comprar o clube: Daniel Ek, um dos fundadores do Spotify, recorreu ao Twitter para manifestar o desejo de "entrar na corrida".

Esta segunda-feira, a BBC Sport avança que, Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, três grandes figuras do passado recente dos gunners, juntaram-se à oferta do fundador do Spotify e bilionário Daniel Ek, para comprar o clube.

No entanto, e apesar das manifestações dos adeptos, Stan Kroenke não tenciona vender o clube e quem o garantiu foi o filho, Josh, num fórum de fãs do Arsenal, onde prometeu que a família tencionava interagir mais com os adeptos no futuro.