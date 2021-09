Três jogos pelo Rayo Vallecano, três golos: Falcao continua de garras afiadas

Desde que o avançado colombiano chegou a Vallecas, a equipa da La Liga só sabe vencer. Este domingo, tornou a balançar as redes e a sensação é cada vez maior. Golo 300 está perto

"El Tigre" tem feito relembrar velhos tempos. Vividos no Porto, em Madrid, no Mónaco... Ao terceiro jogo pelo Rayo Vallecano, que acolheu a fera esta época, vinda abatida do Galatasaray, Falcao fez o pleno: três golos apontados na exigente La Liga.

Este domingo, o goleador colombiano, atualmente com 35 anos e a recuperar, progressivamente, a forma física - o instinto finalizador, esse, segue intacto - foi, pela primeira vez, titular no Rayo. Aos 44', devolveu a vantagem ante o Cádiz e ajudou a somar novo triunfo, tendo sido substituído aos 64'.

Aliás, desde que Falcão chegou, o Rayo só sabe vencer. Chegado a Vallecas pouco antes da quinta ronda da La Liga, o dianteiro foi logo chamado pelo treinador para o embate com o Getafe, a 18 de setembro. Aí, iniciou o registo goleador que já causa sensação.

Nessa estreia aguardada pelo Rayo Vallecano, verdadeiramente impactante, precisou de apenas dez minutos para apontar o primeiro golo neste campeonato espanhol, tendo entrado aos 71' e feito as redes balançarem aos 81,' selando o triunfo final.

No jogo seguinte da La Liga (sétima ronda), voltou a repetir a façanha. Nos mesmos moldes. Lançado aos 76' por Paco Jémez, Falcão puxou dos galões e levou à loucura os adeptos do Rayo ao garantir, dramaticamente, três pontos em Bilbao, aos... 96'.

"El Tigre" continua de garras afiadas nas áreas adversárias e, a manter este ritmo impressionante, atingirá, em breve, o golo número 300 na carreira ao serviço de clubes - contabiliza 298 até à data. No próximo sábado, há nova oportunidade.