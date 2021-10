Três jogos depois, Tottenham regressa às vitórias na Premier League

Spurs vinham de uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato inglês.

O Tottenham reencontrou este domingo os caminhos da vitória na Premier League. Após sofrer três derrotas consecutivas na competição, os Spurs venceram o Aston Villa, por 2-1, e diminuíram a pressão sob o treinador português Nuno Espírito Santo.

O primeiro golo do Tottenham chegou ao minuto 27. Passe de Son para Hojbjerg, de fora da área, rematar colocado com o pé direito junto ao poste, abrindo o marcador: 1-0. O Aston Villa empatou aos 67', com Ollie Watkins, mas apenas quatro minutos depois os Spurs voltaram a ficar à frente no marcador com um golo de Lucas Moura.

O Tottenham estava a passar por um momento delicado na Premier League. Após os três primeiros jogos, diante do City (1-0), do Wolverhampton (0-1) e do Watford (1-0), a equipa de Nuno Espírito Santo perdeu sempre a sofrer três golos, diante do Chelsea (0-3), Crystal Palace (3-0) e Arsenal (3-1).

Com a vitória diante do Aston Villan, o clube londrino soma 12 pontos e ocupa o 8.º posto. O Villa, com menos dois pontos, é o 10.º.