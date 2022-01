Três jogadores saem no final da época e Real Madrid vai poupar 60 milhões em salários

De acordo com o jornal AS, o Real Madrid gasta, anualmente, 60 milhões de euros em salários de três jogadores que devem deixar o clube no final da temporada: Bale, Isco e Marcelo.

Bale, Isco e Marcelo devem fazer a última época ao serviço do Real Madrid. A 30 de junho de 2022, os contratos destes três jogadores chegam ao fim e não deverá uma renovação. E embora saiam a custo zero, os cofres dos merengues "poupam" 60 milhões de euros em salários.

Segundo adianta o jornal AS, o trio custa, anualmente, o valor acima referido só com os ordenados dos três jogadores em questão. O avançado galês ganhará 30 milhões por ano...

Ainda assim, segundo a mesma fonte, não se deverá tratar realmente de uma poupança, porque esse dinheiro será usado para contratar reforços. Haaland e Mbappé são apontados aos blancos já há vários meses. O francês, no entanto, poderá chegar a custo zero, visto terminar contrato com o PSG no final da época.