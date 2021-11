Três Jogadores do Athletic de Bilbau já falharam jogos devido a... dores de estômago

Plantel do Athletic de Bilbau

Nos últimos três jogos, diferentes jogadores do Athletic de Bilbau sofreram com o mesmo problema.

Um problema inusitado tem perseguido os jogadores do Athletic de Bilbau nos últimos jogos do campeonato espanhol. De acordo com o treinador Marcelino Toral, os factos são uma coincidência.

Tudo começou em Cornellà, no jogo com o Espanhol, no último dia 26. Pouco antes de os leões saírem para os exercícios de aquecimento, Iñigo Martínez, que estava entre os onze titulares, acabou por cair devido a problemas de estômago.

No domingo passado, foi a vez da história se repetir com Balenziaga. O jogador estava a preparar-se para o jogo com Real Sociedad, mas acabou por falhar o jogo pelo mesmo motivo. O próprio clube de Bilbau justificou a ausência de última hora por "problemas de estômago".

Na última sexta-feira, antes do jogo com o Cádiz, foi a vez do Unai Vencedor. Desta vez, motivada, justifica o clube, por "uma gastroenterite aguda".

"É uma coincidência, mas é assim mesmo, no dia do jogo. São circunstâncias que vêm, é para isso que serve o plantel, é para isso que servem o resto dos jogadores, para ocupar essa posição. Relativizo muito isso", disse Marcelino Toral quando questionado sobre esta curiosa circunstância.