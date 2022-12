Três formatos em avaliação para o Mundial'2026: confira quais

Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA

Quem o afirma é Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA.

O Campeonato do Mundo de 2016, que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México, terá 48 equipas. O formato, esse, ainda não é conhecido e ainda não está definido. Quem o afirma é Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA, que explica que existem três possibilidades em avaliação.

"Neste Mundial com 48 seleções, o formato ainda não está decidido. Podem ser 16 grupos com três equipas, podem ser 12 grupos com quatro equipas cada um, ou talvez dividir em dois lados com 24 equipas. Quem vai decidir isso é o Conselho [da FIFA] no próximo ano", afirmou o antigo treinador do Arsenal, no Catar, em resposta a uma pergunta do portal "Globoesporte".

Quando anunciou a passagem de 32 para 48 seleções, em janeiro de 2017, a FIFA divulgou que as seleções seriam divididas em 16 grupos com três seleções, sendo que as duas melhores de cada avançariam para o "mata-mata". No entanto, este formato cria vários problemas: com dois empates, uma equipa estaria automaticamente apurada, o que poderia levar as seleções a adotarem comportamentos defensivos. Além disso, o número ímpar de seleções em cada grupo poderia permitir "resultados de conveniência" nas últimas jornadas.