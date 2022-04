Três argentinos do PSG, incluindo Di María, com despedida do PSG pré-anunciada

Extremo, ex-Benfica, sairá a custo zero, sendo uma das vítimas da reestruturação definida no pós-adeus nos "oitavos" da Champions. Situação talvez faça sonhar novamente o Benfica

A era argentina dos avançados Angel Di María e Mauro Icardi e do médio Leandro Paredes no Paris Saint-Germain não se prolongará além da época de 2021/22, pelo que restará, entre as fileiras do emblema parisiense, o compatriota Lionel Messi.

Segundo o jornal L'Equipe, o trio de internacionais pela albiceleste, primeiros representantes do poderio financeiro do PSG, perderam presença no balneário e influência desportiva no seio do plantel às ordens de Maurício Pochettino.

Por essa razão, Di María, Icardi e Paredes, ainda que com ligações contratuais mais ou menos duradouras, vão rumar a novas paragens. Os dois últimos deverão ser vendidos, enquanto o primeiro sairá a custo zero... e talvez fará sonhar o Benfica outra vez.

O nome de Di Maria, recorde-se, foi associado, em março, a um eventual reforço do clube da Luz - que representou entre 2007 e 2010. O presidente Rui Costa terá tentado perceber se o extremo argentino estaria com vontade de voltar.

A eliminação do PSG, nos "oitavos" da Champions, criou um efeito de destabilização no emblema de Paris, o que motivou a direção desportiva a planear, a partir do final da época, uma reestruturação do plantel, afetando a permanência de Di María.

Porém, o salário avultado auferido pelo internacional argentino poderá ser, mesmo em condição livre no final de 2021/22, um entrave à contratação do jogador, que serviu o Real Madrid e o Manchester United antes de rumar ao PSG.