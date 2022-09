Três anos depois: Cruzeiro bate Vasco e está de regresso à elite do futebol brasileiro

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Triunfo caseiro por 3-0 garantiu regresso à Série A do Brasileirão.

Com uma vitória por 3-0 na receção ao Vasco, o Cruzeiro está de regresso à Série A do Brasileirão, três anos após a queda ao segundo escalão.

Machado, aos 25 minutos, Edu, aos 60', e Luvannor, aos 86', marcaram os golos que garantiram o regresso do histórico clube brasileiro à elite do futebol daquele país.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 68 pontos e já não pode ser ultrapassado por quatro adversários, pelo que a subida à Série A está matematicamente garantida a sete jornadas do fim. O título também será uma questão de tempo, uma vez que o Grémio tem 53 pontos e o Bahia 51.

Leia também Seleção Baixa de Pepe força dupla inédita na Seleção Nacional O central Pepe falha os dois jogos da Liga das Nações e Fernando Santos irá, tudo indica, estrear Rúben Dias e Danilo lado a lado na defesa