Três anos de contrato, 12 milhões de euros e... pouca fé por Cavani

Grémio ainda estará a tentar a contratação do uruguaio, mas não acredita que seja possível concretizá-la.

Na semana em que Edinson Cavani tem sido associado ao Real Madrid, a imprensa brasileira revela que o Grémio está a afinar uma estratégia para tentar convencer o avançado uruguaio a rumar a Porto Alegre.

De acordo com o Globoesporte, a equipa "tricolor" colocou em cima da mesa uma oferta de 12 milhões de euros por três anos de contrato, sendo que esse valor seria pago com a ajuda de quatro parceiros, sem obrigação de retorno aos investidores. Uma empresa chinesa, que até já patrocinou o Grémio, ficaria responsável por explorar o marketing do ex-PSG, que esteve perto do Benfica.

Contudo, uma nota final sobre o "sonho" que paira em Port Alegre: os dirigentes do Grémio não estão otimistas e consideram "muito difícil" que as negociações cheguem a bom porto, cientes de que Cavani prefere continuar na alta roda europeia.