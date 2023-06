Treinou Cristiano Ronaldo e é notícia em Itália por causa de um jantar

Rudi Garcia esteve em casa do presidente do Nápoles.

Confirma a saída de Luciano Spalletti, que optou por um ano sabático após conquistar o campeonato italiano, o banco do Nápoles é, por esta altura, um dos pontos principais no que ao mercado diz respeito. E há novas revelações oriundas de Itália.

Segundo escreve o jornal Repubblica, Rudi Garcia jantou em casa de Aurelio de Laurentiis, o que faz, obviamente, acreditar que o francês estará bem posicionado para assumir o cargo.

O técnico de 59 anos deixou o comando do Al Nassr no decorrer de 2022/23, tendo trabalhado com Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. No currículo tem ainda passagens por Marselha, Lyon, Roma e Lille, entre outros clubes.

Recorde-se que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi um dos nomes apontados para substituir Spalletti.