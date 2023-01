Treinou o Newcastle na época passada e agora vai terminar a carreira

O Daily Mail avança que Steve Bruce vai colocar um ponto final na carreira, após 25 anos a treinar em Inglaterra.

O jornal britânico Daily Mail revela esta segunda-feira que Steve Bruce vai colocar um ponto final na carreira de treinador, ao fim de 25 anos a orientar equipas em Inglaterra.

Aos 62 anos e após ter deixado o comando técnico do West Brom, da segunda divisão inglesa, no ano passado, o técnico britânico prepara-se para dizer adeus ao futebol, admitindo ao jornal: "Estou a olhar para isso neste momento [reforma], o meu trabalho anterior não correu muito bem. É tempo de ver se consigo estar longe [do futebol]".

Bruce orientou um total de 12 clubes em Inglaterra, com destaque para as passagens no Sunderland, (2009-2012), Aston Villa (2016-2018) e Newcastle, que orientou entre 2019 e 2021, sendo rendido por Eddie Howe a meio da temporada passada.