Treino do Bayern trouxe novidades no que toca a Lewandowski

Polaco voltou aos treinos, mas ainda sem bola.

O futebolista internacional polaco Robert Lewandowski regressou esta segunda-feira aos treinos do Bayern Munique, ainda sem bola, quase duas semanas depois de se ter lesionado ao serviço da sua seleção.

O avançado, de 32 anos, distinguido no último ano como melhor jogador, com o prémio The Best, da FIFA, sofreu no final de março um estiramento no ligamento do joelho direito, com uma previsão de paragem de quatro semanas.

Lewandowski falhou já os jogos da Liga alemã com o Leipzig, que o Bayern venceu por 1-0, e o empate com o Union Berlin (1-1), bem como o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em casa com o Paris Saint-Germain.

A ausência do avançado polaco, melhor marcador da Bundesliga, com 35 golos, e que marcou cinco na Champions, foi um duro golpe para a equipa alemã, que está em desvantagem com os franceses na Liga dos Campeões, após uma derrota por 3-2 em casa.

As duas equipas voltam a defrontar-se na terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, mas Lewandowski deverá continuar de fora.