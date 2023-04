"Treinar o Barcelona? Agora ainda é um pouco cedo, mas vou trabalhar para isso"

Declarações de Yaya Touré, antigo médio do Barcelona e Manchester City e atual treinador adjunto dos escalões de formação do Tottenham, em entrevista ao jornal Marca.

Quem é o melhor jogador de sempre do Barcelona? E atualmente? "O Barcelona sempre teve grandes jogadores. Pode ser Xavi ou Iniesta, também Samuel Eto'o. E não quero esquecer Puyol. Não consigo dizer apenas um. Eu tenho muito respeito por esses jogadores. Mas, de 2009 até agora, têm sempre havido jogadores de qualidade, tal como Pedri atualmente. Foi uma grande honra para mim ter podido jogar numa equipa de nível tão alto".

Qual competição é melhor, LaLiga ou Premier League? "São as duas boas nos seus próprios estilos. São as duas muito boas e colocar uma acima da outra seria estranho. A Premier é a competição mais vista atualmente e qualquer equipa pode ganhá-la. Na Espanha isso só acontece com o Real Madrid e Barcelona, contando com o Atlético e o Valência em algumas ocasiões. Estive nas duas Ligas e adorei-as. Eu tive muito prazer em jogar em ambas porque são muito competitivas. Tive muita sorte por ter podido competir contra grandes jogadores. Na Espanha, a força está no estilo e na Inglaterra é a intensidade e determinação. As duas vão bem!".

Como vê a corrida ao título na Premier League? "Está difícil para o City porque o Arsenal está a jogar muito bom futebol. Eles precisam de ganhar todos os jogos para terem opções e vão tentar fazê-lo nos próximos encontros. O Arsenal tem vantagem, mas ainda têm de jogar contra o Manchester City. Creio que vai haver uma disputa até ao fim. Também lhes falta jogar contra as equipas de Londres e contra o Newcastle e o Liverpool, mas estão com força e podem ganhar a qualquer um".

Gostaria de treinar o Barcelona no futuro? "Claro que sim, por que não? Não sabemos o que vai acontecer. Adoraria, mas agora ainda é um pouco cedo. Vou tentar e vou trabalhar para isso. Oxalá tenhamos uma equipa para poder trabalhar como Xavi está a fazer agora. Sempre adorei desafios e estar no Barça seria incrível. Oxalá tenha a sorte e o nível de poder estar numa grande equipa".

Acha que Messi vai regressar ao Barcelona no verão? "Se ele o fizer, vou ficar surpreendido, mas no futebol nunca se sabe o que pode acontecer. Tudo o que Messi fez na sua carreira é impressionante. Ele fez tudo, incluindo vencer o último Mundial. Não sei se vai continuar em Paris ou se vai regressar, pelo que vejo da imprensa. Vamos ver o que acontece. Barça faria bem [em fazê-lo voltar] e só vejo Messi a terminar a carreira no Barcelona. Mas não sei o que vai acontecer, porque ele ainda tem contrato. Veremos o que acontece na próxima época".