Treinador interino do Chelsea: "Foram 24 horas complicadas para todos nós"

Bruno Saltor fez a antevisão ao encontro com o Liverpool, marcado para terça-feira.

Bruno Saltor assumiu de forma interina o comando técnico do Chelsea, depois de no domingo passado ter sido anunciada a saída de Graham Potter do cargo. Na antevisão à receção ao Liverpool, jogo em atraso da oitava jornada da Premier League, marcado para as 20h00 de terça-feira, admitiu que o momento não é fácil.

"Têm sido 24 horas complicadas para todos nós, para a equipa técnica, para as famílias e agora temos de viver com esta situação. Se estou aqui agora, foi porque o Graham e o clube entenderam que era o passo certo. Estou aqui apenas para ajudar o clube da melhor forma que puder", declarou em conferência de imprensa.

"Estou aqui agora, estou a tentar dar seguimento ao processo. Estamos a tentar avançar da melhor forma possível. Eu acho que o Graham fez um trabalho fantástico, o futebol é uma área realmente complexa e nós temos de seguir em frente", prosseguiu.

Bruno Saltor pediu concentração para o duelo com a formação de Jurgen Klopp. "No final de contas, todos nós somos responsáveis, temos de nos focar no jogo de terça-feira e é nessa energia que estamos a trabalhar. Forma de jogar? Não tenho que dar pistas ao Liverpool, mas acho que dominámos o jogo [contra o Aston Villa]. Perdemos o jogo, cometemos alguns erros, mas, no geral, foi uma boa exibição. Tivemos muitas chances e vamos tentar manter esses aspetos", rematou.