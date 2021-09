Treinador é expulso por ofender ex-FC Porto: "Vai emagrecer, estás gordo!"

Treinador do Figueirense, Jorginho, acabou expulso por ofensa a Walter, antigo avançado do FC Porto.

Walter, antigo avançado do FC Porto, foi ofendido este sábado pelo treinador rival por, segundo ele, estar acima do peso adequado para um jogador de futebol profissional. Por mandá-lo emagrecer durante o jogo, o treinador do Figueirense, Jorginho, acabou expulso em jogo da Série C do campeonato brasileiro.

"Vai emagrecer, estás gordo!", gritou Jorginho, que recebeu de seguida o cartão vermelho. Walter, que atualmente está a defender o emblema do Botafogo de São Paulo, também acabou expulso por tentar agredir o técnico.

O Figueirense venceu o Botafogo-SP por 2-1. Após o jogo, em conferência de Imprensa, Jorginho pediu desculpas ao jogador. O árbitro justificou as expulsões da seguinte forma: "Jorginho foi expulso por proferir as seguintes palavras: 'Vai emagrecer, Walter, estás gordo' ao atleta substituído da equipa adversária, o sr. Walter, causando um princípio de tumulto generalizado de ambos os bancos".