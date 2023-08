Treinador dos Golden State Warriors e selecionador dos EUA torna-se acionista do Maiorca

Steve Kerr, treinador dos Golden State Warriors e selecionador de basquetebol dos EUA junta-se a Steve Nash

O treinador dos Golden State Warriors e selecionador de basquetebol dos EUA, Steve Kerr, tornou-se acionista do Maiorca, clube de LaLiga, principal escalão do futebol espanhol, juntando-se assim a Steve Nash, outra antiga estrela da NBA, também acionista do emblema insular.

"Sou amigo de Andy Kohlberg [presidente do Maiorca] e estivemos juntos este verão. Disse-me que houve uma mudança ao nível dos donos e ofereceu-me a possibilidade de fazer parte do novo grupo investidor. Estou muito motivado, estive em Maiorca no verão do ano passado a ver um jogo, a apoiar a equipa e tornei-me num fã. É uma oportunidade muito emocionante", explicou Kerr, em declarações ao clube espanhol.