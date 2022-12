Treinador do Utrecht demite-se: neerlandeses dizem que apertou pescoço a jogador

Henk Fraser deixou o comando técnico do Ultrect, com o clube neerlandês a ter justificado a saída com um "comportamento transgressivo" durante um treino.

O Utrecht, atual sétimo classificado da Eredivisie, anunciou na quarta-feira que Henk Fraser demitiu-se do comando técnico da equipa, justificando a saída com um "comportamento transgressivo" durante um treino.

"Isto nunca me aconteceu enquanto treinador. Não se adequa a mim e não se adequa ao clube. Prejudiquei o clube com isto e magoei muitas pessoas, comigo incluído. É por isso que tomei a decisão de me demitir. Não me revejo nas minhas ações e gostaria de pedir desculpa a todos os envolvidos", lamentou o técnico, em declarações ao clube.

Thijs van Es, diretor-geral da equipa, acrescentou que o comportamento de Fraser "excedeu o limite do que é permitido" no Utrecht.

De acordo com o jornal neerlandês De Telegraaf, o treinador perdeu a cabeça numa sessão de treino e apertou o pescoço a Amin Younes, avançado alemão. Para o seu lugar, o Utrecht colocou o adjunto Aleksandar Rankovic no comando provisório da equipa.

