Treinador do Tottenham diz que saída de Kane para o Bayern está "iminente"

O técnico do Tottenham, o australiano Ange Postecoglou, afirmou esta sexta-feira que a saída de Harry Kane para o Bayern Munique está "iminente" e assumiu que não conta com o avançado inglês para a nova temporada.

"Pelo que eu sei, a situação avançou a tal ponto que a ida de Kane para Munique está iminente. É a informação que tenho. Isso torna as coisas mais claras para nós e estamos prontos para continuar sem o Harry", afirmou Ange Postecoglou, em Londres, em conferência de imprensa.

As palavras do novo técnico dos "spurs" surgem poucos minutos depois do alemão Thomas Tuchel, também em conferência de imprensa, ter assumido pela primeira vez o interesse do Bayern Munique no capitão da seleção inglesa.

"Estamos a trabalhar o máximo e a fazer todos os esforços para contar com ele [Harry Kane]. Posso confirmar isso. Já não é segredo. Até agora, não há acordo, por isso não vou comentar mais", disse o treinador do emblema bávaro.

A imprensa britânica avança que Kane deverá custar 100 milhões de euros (ME), com mais 20 milhões em bónus, aos 'cofres' do Bayern Munique, tornando-se assim na contratação mais cara do histórico clube germânico.

Aos 30 anos, Kane fez toda a sua carreira no Tottenham (435 jogos e 280 golos) e já esteve algumas vezes perto de abandonar os "spurs", devido à falta de capacidade do clube em lutar por títulos, mas acabou sempre por se manter em Londres.