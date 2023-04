Treinador do Tottenham diz que Jota devia ter sido expulso: "Preciso de uma explicação"

Treinador interino do spurs considera que o avançado do Liverpool devia ter visto cartão vermelho devido a uma ação perigosa durante a segunda parte.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, ultrapassando os spurs na quinta posição da Premier League, à 34.ª jornada.

O avançado português, lançado por Jurgen Klopp aos 63 minutos, selou a vitória dos reds com um golo aos 90+4', logo a seguir ao golo do empate londrino, apontado por Richarlison (90+3'), num final de loucos.

Após a partida, Ryan Mason, treinador interino dos spurs, reclamou que Jota já não devia estar em campo no momento do seu golo, considerando que devia ter sido expulso devido a uma ação perigosa na segunda parte.

"Eu preciso de uma explicação. Eu quero saber porque é que o árbitro não viu, mas também porque é um árbitro com experiência no VAR também não. É difícil justificar o porquê de não ter sido cartão vermelho. Tudo aponta para jogo perigoso, por isso é difícil perceber o motivo", lamentou, na zona de entrevistas rápidas.

Com a vitória, o Liverpool ultrapassou o Tottenham no quinto lugar da Premier League, passando a somar 56 pontos, mais dois do que os spurs (54), que têm um jogo a mais.