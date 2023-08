Treinador do Tottenham critica Bayern: "Eu não falaria sobre jogadores com contrato"

Depois de Uli Hoeness e Herbert Hainer, membros da direção do Bayern, terem demonstrado confiança na contratação do avançado inglês de forma pública, o treinador dos spurs reprovou esses comentários.

Depois de várias semanas de negociações, o Bayern continua sem ter fechado a contratação de Harry Kane, que marcou este domingo um póquer enquanto capitão numa vitória do Tottenham frente ao Shakhtar Donetsk (5-1), num jogo particular de pré-época.

Após a partida, Ange Postecoglou, treinador dos spurs, reagiu a Uli Hoeness e Herbert Hainer, membros da direção do Bayern, terem comentando recentemente o negócio Kane de forma pública, demonstrando confiança na vinda do avançado inglês de 30 anos para Munique.

"Isso é algo que cabe ao Bayern. Se é assim que querem conduzir as coisas, não me cabe a mim julgar isso. Não me afeta, eu não me sento todos os dias a preocupar-me com o que os outros clube fazem. O que é factual neste momento é que ele é um jogador com contrato aqui. Eu não falaria certamente sobre jogadores contratualizados a outros clubes, mas não faço parte do Bayern, por isso eles podem fazer o que quiserem", afirmou o técnico australiano.

Quanto a uma eventual saída do jogador, Postecoglou afirmou apenas que está a contar com a sua permanência, garantindo que não acompanha os detalhes em torno da transferência. Refira-se que a imprensa inglesa avança que a última proposta do Bayern por Kane excedeu os 100 milhões de euros.

"Eu não preciso de saber os detalhes. Eu só quero lidar com o que está à minha frente. Independentemente do resultado, estamos a construir uma equipa aqui e não posso esperar que uma decisão seja tomada. Não temos o tempo ou o luxo de fazer isso, por isso trabalho com o que tenho. Vimos todos hoje que Harry está investido no que estamos a fazer e isso irá continuar a não ser que algo mude", completou.

O Tottenham arranca a época oficial no dia 13 de agosto, quando irá visitar o Brentford na jornada inaugural da Premier League e, de acordo com a Sky Sports, essa também será a data limite para o Bayern fechar a contratação de Kane.