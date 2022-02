Dias depois de defrontar Braga, treinador do Sheriff juntou-se ao exército ucraniano

Após o encontro com o Braga no play-off de acesso à Liga Europa, Yuriy Vernydub havia demonstrado desejo de regressar ao seu país e total disponibilidade para o ajudar no que fosse necessário.

O treinador do Sheriff, Yuriy Vernydub, que após o encontro da segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, com o Braga, afirmou que quando chegasse à Moldávia iria pedir para ir à Ucrânia, mostrando-se disponível para ajudar o país no que fosse necessário, juntou-se ao exército.

Nas redes sociais, uma fotografia de Vernydub, juntamente com dois militares, já se tornou viral.

Cinco meses depois de derrotar o Real Madrid na Liga dos Campeões, o treinador ucraniano, nasceu em Zhytomyr, uma cidade do norte do país, regressou assim à terra natal, que continua em guerra após a invasão da Rússia na semana passada.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de quase 500 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.