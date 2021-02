Treinador do Santos quebra silêncio após Libertadores: "Ser expulso daquela forma..."

Cuca recordou a derrota frente ao Palmeiras de Abel Ferreira na final da Libertadores.

Cuca, treinador do Santos, abordou pela primeira vez, perante os jornalistas, a final da Taça Libertadores, perdida para o o Palmeiras de Abel Ferreira por um golo sem resposta. O técnico não escondeu a desilusão com a derrota e comentou a expulsão nos instantes finais do duelo no Maracanã, pouco antes do golo decisivo de Breno.

"O importante é estar com a cabeça boa, como estou, mesmo com o coração muito dolorido. Você não tem ideia. Mas estamos a levantar-nos juntos", disse depois do empate a três golos com o Grémio.

"O treinador sair expulso da maneira como saí, injustamente, porque eu não fiz nada... E se eu tivesse feito, eu dizia. Eu não fiz nada. Dominei uma bola como sempre faço. Acabei por cair. Também acho que o Marcos Rocha (jogador do Palmeiras com quem se envolveu após a bola sair pela lateral) não fez muita coisa para criar a celeuma que o árbitro criou. Isso foi uma coincidência horrível que aconteceu. Não tem nada a ver com desestabilizar", garantiu.

Cuca, por fim, não confirmou se fica ou sai do Santos. "Eu tenho contrato até ao dia 24. Vou suar sangue cada minuto até ao dia 24. Depois a gente vê o que vai fazer", atirou.