Treinador do Santos ameaçado de morte pelos adeptos antes de ser demitido

Clube brasileiro anunciou esta quinta-feira a saída do técnico.

O treinador do Santos, Odair Hellmann, recebeu ameaças de morte dirigidas a si próprio e aos seus familiares, depois do seu número de telemóvel ter sido tornado público durante a noite de quarta-feira.

O técnico brasileiro foi, já nesta quinta-feira, demitido do clube paulista, segundo informou o Santos nas redes sociais.

O contrato, que terminava no final deste ano, foi rescindido de "cOmum acordo", segundo a nota, numa altura em que Hellmann já estava a ser muito contestado pelos adeptos devido ao fraco desempenho na temporada.

O técnico, que apenas permaneceu no cargo sete meses, sai com um saldo de 11 vitórias, 11 derrotas e 12 empates, tendo sido alvo de insultos e críticas por parte dos adeptos do Peixe na sequência da derrota de quarta-feira com o Corinthians.

O encontro frente ao rival paulista chegou a ser interrompido pelo árbitro antes do seu termo, depois de um grupo de adeptos santistas terem atirado artefactos pirotécnicos para o relvado. Como consequência, está impedido de ter a presença de adeptos nos jogos disputados em casa e fora em todas as categorias por um período de 30 dias ou até ao julgamento. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.