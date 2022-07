Treinador do Rennes clarifica o que aconteceu com Umtiti: "Lamento por ele"

Chegou a ser circulado que o central do Barcelona não reforçou o clube francês por não estar numa condição física aceitável, informação desmentida esta sexta-feira por Bruno Génésio

O central Samuel Umtiti é um dos dossiers por resolver em Camp Nou, uma vez que não conta para Xavi e fez apenas um jogo pelo Barcelona na época transata.

Um dos mais recentes destinos a ter sido apontado ao internacional francês, de 28 anos, foi o Rennes, mas o negócio caiu por terra, sendo que chegou a ser circulado que a razão desse fracasso terá sido a fraca condição física do jogador.

Esta segunda-feira, Bruno Génésio, treinador do clube francês, desmentiu essa informação, acrescentando que o jogador nunca chegou sequer a realizar exames médicos que permitissem avaliar os seus níveis físicos.

"Lamento que essa informação falsa tenha sido publicada. Lamento por Sam, porque em caso algum ele realizou uma examinação médica, quanto mais um teste que não teria sido conclusivo. Considero que o que foi dito é muito tóxico e muito lamentável", condenou o técnico francês.

De acordo com o jornal As, a razão verdadeira pela qual o interesse do Rennes em Umtiti esfriou deve-se à virada de atenção para outros alvos no mercado, nomeadamente Kim Min-Jae, central do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, e Morato, do Benfica.

Contratado ao Lyon, onde foi formado, no verão de 2016, Umtiti viu os constantes problemas físicos impedirem a sua afirmação contínua no Barcelona. Tirando as duas primeiras temporadas em que representou o conjunto blaugrana, o central nunca mais voltou a conseguir atingir a barreira dos 20 jogos numa só temporada, encontrando-se em busca de um novo destino na carreira.