Treinador do PSG acusado de racismo: "Não podemos ter tantos negros e muçulmanos"

Christophe Galtier terá sido acusado pelo ex-diretor desportivo do Nice, quando orientava o clube, na temporada 2021/2022

Christophe Galtier, técnico do PSG, está envolvido numa polémica grave e que ultrapassa as quatro linhas de um campo de futebol. Quando orientava o Nice, no verão de 2021, o francês terá proferido frases de teor racista.

Segundo o jornalista Romain Molina e o programa "After-Foot", Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice, acusou Galtier de ter utilizado palavras racistas e discriminatórias, em agosto de 2021.

"Christophe Galtier veio ao meu gabinete e respondeu que eu tinha de ter em conta a realidade da cidade, e que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos no Nice. Ele disse-me que tinha de perceber que a equipa não correspondia à cidade ou ao que as pessoas pediam", escreveu Fournier, num e-mail enviado à INEOS, proprietária do Nice, no final da época passada, antes do técnico rumar ao PSG.

Fournier já tinha revelado, no passado mês de setembro, a saída a mal de Galtier do comando técnico do Nice e os motivos graves que estavam na origem da cisão entre as partes.

"Se eu explicar as verdadeiras razões que nos levaram a discutir, porque essa é realmente a palavra, Christophe Galtier nunca mais entrará num balneário, nem em França nem na Europa. São coisas que me tocam profundamente", atirou, na altura.