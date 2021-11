Treinador do Milan defende introdução de duas regras do basquetebol no futebol

Confesso adepto de basquetebol, Stefano Pioli falou, mais uma vez, sobre algumas regras deste desporto que gostaria de ver implementadas no futebol.

Stefano Pioli, treinador do Milan, voltou a falar publicamente sobre algumas regras do basquetebol que gostaria de ver implementadas no futebol. O italiano explicou que gostaria de ter descontos de tempo durante os jogos, além de defender que a cronometragem do tempo de jogo, como acontece no basquetebol e noutros desportos de pavilhão.

"Gostaria de poder comunicar mais com os jogadores durante o jogo, tendo descontos de tempo. Assim, poderia dar instruções mais precisas e específicas. No intervalo tenho de combinar ajustar técnicos e táticos e ainda dar motivação aos jogadores para que a segunda parte corra bem", referiu Pioli, em conversa com Sergio Scariolo, treinador da equipa de basquetebol Virtus Bolonha.

"Sou a favor também de introduzir alguma forma de poder controlar o tempo de jogo de forma mais efetiva, pois perde-se muito tempo no futebol", defendeu, em declarações reproduzidas pela Milan TV.