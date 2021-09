Treinador do Metz deixa recado a Mbappé: "Beneficiava se fosse humilde"

Kylian Mbappé teve um momento de ​​​​​tensão com Oukidja, guarda-redes do Metz.

O PSG venceu o Metz na noite passada, em jogo do campeonato francês, por 2-1. Uma cena, entretanto, não passou despercebida no jogo: a tensão entre o avançado Kylian Mbappé, astro da equipa parisiense, e o guarda-redes da equipa adversária, Oukidja.

Ao comemorar o golo da vitória, marcado por Achraf Hakimi ao minuto 90+5', Mbappé dirigiu palavras ao guardião da equipa da casa, que foi ao encontro do avançado. Os dois precisaram de ser separados. O treinador do Metz, Frédéric Antonetti, apontou o dedo à estrela do PSG.

"Seria melhor se se comportasse de outra forma se quer ser admirado. Gosto muito do seu [estilo de] jogo, ele é muito, muito bom, mas beneficiava se tivesse um comportamento diferente, se fosse mais humilde", afirmou.



"O PSG tem vindo a ter bons resultados no nosso campeonato, mas não estou aqui para tirar selfies com Neymar, Mbappé ou Messi. (...) Os nossos primeiros 20 minutos foram muito tímidos, mas assim que começámos a estar um pouco mais ativos foi muito melhor. No final perdemos um ponto de forma estúpida depois de tanto esforço", concluiu.