Treinador do Marselha irritado: "Vocês não respeitam esta importante partida"

Igor Tudor perdeu a paciência perante a insistência dos jornalistas em colocarem questões não relacionadas com o próximo jogo do Marselha.

O Marselha recebe o Mónaco no sábado (20h00), em jogo da 20.ª jornada da Ligue 1 e, na conferência de imprensa de antevisão à partida, Igor Tudor começou logo por avisar que não iria responder a perguntas relacionadas com o mercado.

"O mercado ainda está aberto e o clube está a trabalhar nele, não vou falar sobre isso. Ainda faltam alguns dias e saberão no devido tempo o que irá acontecer. Temos um jogo importante no sábado, vamos falar sobre isso", pediu o treinador do Marselha, após ter sido questionado sobre o futuro do avançado Bamba Dieng, que tem sido apontado ao Lorient.

Outro jornalista decidiu fazer uma pergunta a Tudor sobre o próximo desafio da equipa na Taça de França e foi aí que o técnico perdeu a paciência, criticando a falta de interesse da comunicação social no jogo contra o Mónaco.

"Também não vou falar sobre a Taça de França. Não há respeito pelo jogo de sábado. Vocês, os jornalistas, não respeitam esta importante partida. Falam comigo sobre o mercado e a Taça de França, mas a notícia é a partida. De momento, há um grande jogo contra o Mónaco e essas são as vossas duas primeiras perguntas. É mau. Têm de se concentrar na única coisa que importa: esta partida", reprovou.