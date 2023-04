Treinador do Marselha elogia Vitinha: "Voltou mudado da pausa internacional"

Antigo avançado do Braga estreou-se a marcar pelo conjunto francês frente ao Troyes e logo em dose dupla.

O Marselha venceu no domingo em casa frente ao Troyes por 3-1, num jogo da 31.ª jornada da Ligue 1 que ficou marcado por uma grande exibição de Vitinha, que foi titular e encontrou o caminho dos golos no conjunto francês, que subiu à vice-liderança da Ligue 1, a oito pontos do líder PSG.

O antigo avançado do Braga, de 23 anos, estreou-se a marcar pelo Marselha logo aos dois minutos e voltou a faturar aos 64', bisando na sequência de uma recarga a um cabeceamento inicial de um colega de equipa.

Após a partida, o treinador Igor Tudor aproveitou para elogiar a exibição do internacional sub-21 português, dizendo que regressou "mudado" da pausa para os compromissos de seleções, em finais de março.

"Ele marcou os seus golos, deu energia e trouxe frescura. Precisávamos de algo novo, mais fresco e foi esse o caso. Todos estão muito felizes por ele, levou algum tempo a adaptar-se. Ele voltou mudado da pausa internacional. Quando está na área, é um perigo para os adversários", comentou.

Contratado ao Braga no mercado de inverno, a troco de 32 milhões de euros, Vitinha leva dois golos e uma assistência em nove partidas disputadas pelo Marselha.