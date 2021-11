"Treinador do Manchester United? Ficaríamos três horas a discutir possíveis candidatos..."

Muitos nomes têm sido apontados ao cargo de treinador do Manchester United, pelo que Guardiola não quis perder "três horas a discutir possíveis candidatos".

Na antevisão ao jogo diante do West Ham, agendado para domingo, Pep Guardiola foi questionado sobre o próximo treinador do Manchester United - a imprensa está a apontar o nome do alemão Ralf Rangnick -, mas o técnico do Manchester City não se mostrou interessado na questão.

"Está confirmado? Não. Tive uma conversa, por telefone, com ele. Fez um trabalho incrível no Salzburgo e no Leipzig. Mas, pessoalmente, não o conheci. Ficaríamos três horas a discutir possíveis candidatos... quando for oficial, falamos. Agora, o Carrick é o treinador e isso é que interessa", frisou o espanhol.