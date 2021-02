Treinador do Lyon atacou Koeman e o holandês ripostou: "Gosta de protagonismo"

"Bate-boca" entre os técnicos de Lyon e Barcelona.

Está instalada a polémica entre Rudi Garcia, treinador do Lyon, e Ronald Koeman, homólogo do Barcelona.

Na segunda-feira, o francês lançou críticas na direção do técnico do Barça ao lembrar as palavras deste sobre Memphis Depay, avançado do Lyon, no mercado de verão.

"Li em algum lado que Koeman ficou ofendido por ver o PSG falar sobre Messi antes de um jogo da Liga dos Campeões... Mas não foi tímido, mesmo depois do fecho de mercado, na hora de falar sobre o Memphis. É o chamado chuveiro e alguém abriu a água", atirou Rudi Garcia, em declarações ao canal BeIN Sports.

Ora, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sevilha, a contar para as meias-finais da Taça do Rei, o holandês não se deixou ficar e respondeu ao treinador da equipa francesa:

"Não sei porque fazem esses comentários. Para mi, se quiserem falar sobre o Leo, que falem. Mas parece que o treinador do Lyon gosta muito da imprensa e de protagonismo. Não é importante para mim. Temos de estar concentrados nos jogos", sentenciou Koeman.