Sam Allardyce mostrou-se satisfeito por a sua equipa não ter sido derrotada em casa do Manchester City pelos mesmos números do que o Real Madrid, que foi goleado por 0-4 na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Sam Allardyce, treinador do Leeds, mostrou-se satisfeito esta sexta-feira por a sua equipa não ter sido derrotada em casa do Manchester City pelos mesmos números do que o Real Madrid, que foi goleado por 0-4 na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, sendo eliminado da prova.

Recorde-se que o Leeds perdeu por 1-2 em casa do bicampeão inglês no dia 6 de maio, com o treinador a considerar, em conferência de imprensa, que essa exibição foi melhor do que a apresentada pelos merengues: "O Leeds não sofreu como o Real Madrid".

Quando restam apenas duas jornadas por disputar na Premier League, o Leeds segue na antepenúltima posição (18.º), com 31 pontos, menos um do que Everton, primeira equipa acima da linha de água. Questionado sobre as hipóteses de permanência na elite inglesa, Allardyce falou de forma otimista.

"O que posso dizer é que estou a desfrutar. O centro de treinos é fantástico e adoro estar de volta à ação. Não ajudou que tivéssemos de enfrentar o Manchester City num dos quatro jogos finais, nem termos concedido dois penátis frente ao Newcastle, mas esperamos conseguir encontrar uma forma de ajudar o Leeds a manter-se nesta divisão, porque demorou muito a chegarmos aqui. Penso que temos o necessário para consegui-lo", asseverou.

O Leeds visita o West Ham no domingo (13h30), em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League, terminando a temporada com uma receção ao Tottenham.

Leia também Braga Artur Jorge: "Tenho contrato com o Braga, a partir daí..." Espero ver jogadores mais próximos das seleções", reagiu Artur Jorge a respeito de um regresso de Ricardo Horta e uma estreia do guarda-redes Matheus