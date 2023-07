Treinador do Grémio termina novela: "Luis Suárez fica até dezembro"

Avançado uruguaio vinha sendo apontado ao Inter Miami, que já contratou os ex-colegas Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, mas vai ficar no emblema brasileiro pelo menos até ao final do ano.

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, garantiu na quarta-feira que Luis Suárez vai ficar no clube pelo menos até ao final do ano, numa altura em que o veterano avançado uruguaio, de 36 anos, vinha sendo apontado a um possível reencontro com os ex-colegas Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba no Inter Miami, da MLS.

"É um jogador muito importante, faz a diferença. Estou a falar da tal novela mexicana, mas acabou e isso dá tranquilidade tanto para ele como para o clube. Ele fica até dezembro e isso dá-nos tranquilidade, porque ele tem-nos ajudado bastante", assumiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Flamengo, da primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil, em que o Grémio perdeu por 0-2.

De acordo com o Globo Esporte, Suárez demonstrou o desejo de sair para o Inter Miami à direção do Grémio, mas o clube exigiu valores elevados para libertar o avançado, conseguindo dessa forma a sua permanência nos próximos meses. Refira-se que o jogador tem contrato até dezembro de 2024.

Em 2023, Luis Suárez soma 16 golos e nove assistências em 32 jogos pelo Grémio, que segue na vice-liderança do Brasileirão, com menos 11 pontos (e um jogo) do que o Botafogo, de Bruno Lage.