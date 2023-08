Treinador do Getafe responde a Xavi: "Não conseguiu vencer com um super plantel..."

Xavi foi muito crítico com a arbitragem do Getafe-Barcelona e José Bordalás, treinador adversário, não concorda com a atitude do companheiro de profissão.

Xavi Hernández não poupou nas críticas à arbitragem do Getafe-Barcelona (0-0) e José Bordalás, treinador da equipa de Madrid, mostrou-se desagradado com as palavras, dizendo que foram uma justificação para o facto de o Barça não ter vencido o jogo, apesar de ter um "super plantel".

"São opiniões. Não acredito que Xavi faça um favor à nossa Liga [ao fazer as críticas que fez], tendo em conta que presumimos que é uma das melhores do mundo. A grandeza do futebol tem destas coisas, uma equipa pequena é capaz de roubar um ponto ao Barcelona. Não partilho da sua opinião, é uma forma de justificar, obviamente, o facto de não ter conseguido os três pontos com um super plantel, com jogadores incríveis. Não faz um favor à nossa Liga, temos de a defender. Não concordo de todo que se coloquem as culpas nos árbitros. Levámos muitos cartões. Não acho que nos tenha beneficiado. O lance mais violento do jogo foi do Barcelona e não tenho nada mais a dizer. É uma forma de camuflar o bom jogo dos meus jogadores. Nunca me iria ocorrer justificar uma derrota ou um empate com a partida dos rivais. É uma falta de respeito", afirmou o técnico do Getafe.