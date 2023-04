Treinador do Espanhol não resiste a série negativa e sai

Diego Martínez afastado do comando técnico depois de uma série de quatro derrotas consecutivas que colocaram a equipa em lugares de descida

Diego Martínez já não é treinador do Espanhol de Barcelona. O técnico não resistiu a uma série negativa de resultados.

Em comunicado lançado esta segunda-feira, o clube catalão confirmou a saída do treinador de 42 anos, depois de uma série de quatro derrotas consecutivas.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas" Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

Depois de ter acabado em 14º lugar na temporada passada, o Espanhol, depois da série negativa de resultados, caiu para um perigoso 18º posto da liga espanhola, um dos lugares que dá descida de divisão.

Esta foi a segunda chicotada do dia, em Espanha, depois do Valladolid afastar Pacheta do comando técnico.