Treinador do Dortmund revela preocupação com Haaland: "Não consigo andar"

Haaland está a recuperar de lesão e o treinador do Dortmund revelou que a condição física do norueguês gera preocupação.

Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, revelou que a condição física de Erling Haaland gera preocupação. O avançado já falhou os últimos dois jogos devido a uma lesão na coxa e não deve estar disponível para ajudar a seleção da Noruega.

"Ir à seleção? O meu trabalho não é acabar com a esperança das pessoas. O que posso dizer é que ele está há dias a tentar voltar. Quem o conhece, sabe que ele é sempre o primeiro a querer ir a jogo. Não conseguiu para a Liga dos Campeões e hoje [depois do jogo com o Augsburgo, no sábado] também não. Ele disse-me: 'míster, gostava muito de jogar, mas não consigo mexer-me como quero, nem sequer andar", admitiu Rose depois da vitória do Dortmund.

"Seria inteligente que todos deixassem de especular, embora consiga perceber a frustração da Federação norueguesa. É um ser humano, não uma máquina. Temos de o recuperar para o Dortmund e para a seleção. Devemos dar-lhe liberdade e não estar sempre a perguntar qual o seu estado todos os dias. Devemos deixar que recupere tranquilamente", acrescentou o treinador, em declarações reproduzidas pelo jornal AS.