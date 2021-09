Dortmund conta com Haaland e Reus para defrontar Sporting

Dupla atacante ficou de fora da sexta jornada da Bundesliga por se ter magoado no último treino de preparação da formação alemã

Pese as imprevistas lesões que afastaram Haaland e Reus da equipa do Dortmund no duelo, este sábado, contra o Monchengladbach, os avançados estarão entre os eleitos de Sebastian Kehl, perspetivou o próprio, para o próximo embate, com o Sporting.

"Penso que o Erling e Marco serão novamente uma opção na terça-feira", afirmou o diretor-técnico da equipa alemã, em declarações à Imprensa após o encontro da sexta jornada da Bundesliga, referindo-se ao embate relativo à segunda ronda do grupo C da Champions.

O goleador norueguês e o capitão alemão, duas peças fulcrais da equipa do Dortmund, falharam o jogo com o Monchengladbach por terem sofrido, respetivamente, um problema muscular e uma dor no joelho no último treino de preparação.

Sebastian Kehl detalhou que a ressonância magnética feita a Reus "mostrou que não é nada dramático", ressalvando que "temos de ver quanto tempo dura" e notou que não podia lançar Haaland porque "não queremos queimá-lo com tenra idade".