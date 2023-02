Treinador do Chelsea visado: "Devia ser despedido pelo que disse..."

Gabriel Agbonlahor não gostou nada da justificação de Graham Potter para a derrota frente ao Southampton (0-1), último classificado da Premier League.

O Chelsea, com João Félix e Enzo Fernández a titulares, perdeu no sábado por 0-1 na receção ao Southampton, último classificado da Premier League, em jogo da 24.ª jornada da competição.

Em 2023, os blues venceram apenas um dos dez jogos que realizaram até ao momento (1-0 frente ao Crystal Palace) e Graham Potter, na zona de entrevistas rápidas, atribuiu a derrota frente aos saints com a rotação da equipa a pensar na Liga dos Campeões, justificação que não convenceu mesmo nada Gabriel Agbonlahor.

"Devia ser despedido só por ter dito isso depois do jogo. 'Tivemos de fazer algumas alterações por causa da Champions, jogámos contra uma equipa bem organizada?'. Como assim, está a falar de quê? Está a falar de uma equipa [Southampton] que está um caos, que não consegue ganhar dois jogos seguidos. Está a protestar por ter trazido o Mudryk [custou 70 milhões de euros] do banco? Precisou de começar com Félix no onze? Está a brincar comigo?", reprovou o antigo internacional inglês, em direto para a rádio "Talksport".

Com a derrota, o Chelsea caiu para o décimo lugar da Premier League (31 pontos), estando a dez pontos de distância dos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.