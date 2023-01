Treinador do Chelsea questionado sobre o mercado: "O problema é que..."

Numa altura em que Enzo Fernández está a ser negociado pelo Chelsea - mas há outros jogadores apontados -, Graham Potter, treinador dos blues, não quis abordar em detalhe os movimentos no mercado de transferências.

Graham Potter, treinador do Chelsea, não quis comentar os rumores relacionados com os blues neste mercado de transferências de janeiro. Enzo Fernández, médio do Benfica, é um dos nomes ligados ao clube londrino.

"O problema é que, se eu responder de forma específica sobre um rumor, todos os jogadores dessa posição serão apontados ao Chelsea. Por isso, desvio-me desse assunto e espero que compreendam o porquê. Sou o treinador e a minha responsabilidade é para com os jogadores que estão aqui. Tentamos melhorar a equipa sempre que há possibilidade, mas janeiro é um período complicado porque estamos a meio da época e temos de lidar com todo o ruído em torno do clube e todos os jogadores que apontam ao Chelsea", referiu, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Manchester City (quinta-feira, 20h00), a contar para a 19.ª ronda da Premier League.

"Não comento a situação de nenhum jogador que não seja do Chelsea. Como é habitual - e é uma resposta chata -, mas o meu trabalho é ajudar os jogadores que estão aqui e ajudar o clube nas decisões sobre como melhorar a equipa", disse ainda o técnico.

Além de Enzo Fernández, João Félix, Andrey Santos (Vasco da Gama), Benoit Badiashile (Mónaco) e Mykhailo Mudryk (Shakthar Donetsk) têm sido apontados ao Chelsea.